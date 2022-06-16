/Общество/

В Краснодарском крае услуга работает? Попробуйте...

По поручению Президента России на портале Госуслуг реализован онлайн-сервис вызова врача на дом. Воспользоваться им уже могут жители 58 регионов. До начала июля к сервису должны подключиться все субъекты РФ. 

«Сервис разработан и внедрен на портале Госуслуг, чтобы сделать медицинскую помощь для жителей еще доступнее. Он позволяет в несколько кликов оформить вызов медработника на дом, при этом не нужно дозваниваться до поликлиник или ходить туда лично. Для пользователей достаточно авторизоваться на портале через свою учетную запись, заполнить данные, а подтверждение от поликлиники придет в личный кабинет. В настоящий момент в 58 регионах услуга уже работает, еще 21 субъект тестирует сервис, 5 регионов пока не приступили к тестированию», – отметил замглавы Минцифры России Олег Качанов.

Регионы, еще не подключившие сервис:

  • Калининградская область
  • Кировская область
  • Новгородская область
  • Республика Ингушетия
  • Республика Калмыкия

Регионы, где сервис тестируется: 

  • Алтайский край
  • Амурская область
  • г. Санкт-Петербург
  • г. Севастополь
  • Забайкальский край
  • Камчатский край
  • Кемеровская область
  • Красноярский край
  • Курская область
  • Липецкая область
  • Псковская область
  • Республика Мордовия
  • Республика Татарстан
  • Республика Хакасия
  • Ростовская область
  • Свердловская область
  • Томская область
  • Тульская область
  • Хабаровский край
  • Чеченская Республика
  • Ярославская область

Онлайн-сервисом «Вызов врача на дом» с начала года воспользовались уже почти 300 тыс. человек. 

Вызвать врача онлайн можно себе, ребенку или другому взрослому. Услуга бесплатна, для ее получения необходима только учетная запись ЕСИА и номер полиса ОМС.

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Категория: Новости / Общество

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