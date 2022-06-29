В Анапе пополнились ряды «единороссов»

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Во вторник, 28 июня, в Центре культуры «Родина» состоялась XXVIII конференция Анапского местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». В зрительном зале собрались делегаты-представители первичных отделений партии и депутаты-члены фракции «единороссов» в муниципальном Совете, работники мэрии Анапы и городского штаба «Молодой Гвардии» главы администраций сельских округов и руководители органов территориального общественного самоуправления города-курорта.

В президиуме заседали секретарь Анапского отделения «ЕДИНОЙ РОССИИ», вице-мэр города-курорта Вячеслав Вовк и его заместители по партийной работе – председатель Совета города-курорта, руководитель фракции «ЕДИНОЙ РОССИИ» Леонид Красноруцкий, директор Анапского филиала МПГУ, вице-спикер Совета города-курорта Елена Некрасова и исполнительный секретарь Анапского местного отделения партии Владимир Пономарев.

«Члены партии активно участвуют в общественной жизни города. Недавно открылся новый офис местного отделения «единороссов», получил более просторное помещение и городской штаб «Молодой Гвардии». Таким образом, созданы все условия, чтобы нормально работать и достойно вести прием посетителей в комфортной обстановке», – отметил, приветствуя участников конференции, Леонид Красноруцкий.

«Мы стремимся, чтобы представительство Анапы в Законодательном Собрании Краснодарского края было достойным. Сегодня, как никогда, важно объединить все наши усилия для решения государственных задач. Уверен, что политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – движущая сила, способная решать на местах и на федеральном уровне вопросы государственного значения», – подчеркнул председатель Совета города-курорта.

Исполнительный секретарь местного отделения партии Владимир Пономарев поблагодарил соратников за активное участие в предварительном внутрипартийном голосовании, которое прошло в мае в электронном формате.

Он сообщил, что в праймериз в крае участвовало более полумиллиона человек, что составляет около 13 процентов от общей численности избирателей на Кубани. Это достаточно высокий показатель. В нашем муниципальном образовании явка составила 14108 человек, это порядка 9 процентов от общего количества избирателей. Предварительное голосование в крае проходило в условиях жесткой конкуренции. 482 кандидата принимали участие в этой партийной процедуре. В нашем городе-курорте победителями по 31-му одномандатному округу стали Николай Иванович Морарь и Алексей Александрович Аксёнов. Это, действительно, достойные кандидаты, которые, как депутаты Совета Анапы, очень много сделали для города-курорта и его жителей.

Важной частью партийной работы «единороссов» стали публичные отчеты о работе депутатской фракции в ЗСК. Народ доверяет партии власти. За 2021 год в общественную приемную «ЕДИНОЙ РОССИИ» в Анапе по разным вопросам обратились 134 гражданина. Приоритетными остаются проблемы строительства, транспорта, земельных отношений, здравоохранения, соцобеспечения, образования. Примерно 70 процентов обратившихся решили проблемы.

Большой частью работы местных «единороссов» остается волонтерская помощь нашим гражданам и гуманитарная поддержка жителям Донбасса. К этому активно подключились члены «Молодой Гвардии», общественники, предприниматели. 70 тонн собранной «гуманитарки» раздали нуждающимся здесь, на месте. В первые же дни проведения военной спецоперации наши волонтеры выехали в Ростовскую область, чтобы помогать беженцам из Донбасса.

От имени депутата Госдумы РФ Ивана Демченко грамотами и памятными подарками за волонтерскую работу в пунктах временного пребывания эвакуированных из ДНР и ЛНР в Ростовской области на конференции были награждены анапские «молодогвардейцы» Александр Асташев, Михаил Базаров, Иван Баландин, Игорь Бондаренко, Данила Гладкий, Леонид Крамаровский, Юрий Лагутин, Антон Марущенко, Данил Мохов, Глеб Тарасов и Максим Хомяков. Грамоты и памятные подарки отличившимся вручила помощник федерального парламентария Светлана Хижняк.

Доверие «единороссов» среди населения города-курорта растет. Доказательством тому – увеличение численности членов анапского муниципального отделения правящей партии страны. Новым членам «ЕДИНОЙ РОССИИ» на конференции вручили партийные билеты. Рассмотрели и потенциальных кандидатов на вступление в политическую партию.

Анапские «единороссы» выбрали делегатов на XXXIV конференцию Краснодарского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». На форуме было принято решение «О задачах местного отделения партии по организации и проведению избирательных кампаний цикла «Осень-2022».

Источник: https://anapa-ch.ru/v-anape-popolnilis-ryady-edinorossov/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D