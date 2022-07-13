Депутат Госдумы Иван Демченко: новая пожарная часть в селе Бужор необходима для безопасности людей

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В селе Бужор города-курорта Анапа построена новая пожарная часть. Речь о необходимости этого объекта велась на всех уровнях власти.

Для своевременного реагирования на сигналы из 5 населенных пунктов: Бужор, Гай-Кодзор, Рассвет, Заря и Тарусин необходимо отдельное пожарное депо.

Об этой проблеме жители населенных пунктов сообщили депутату Госдумы Ивану Демченко в ходе предвыборной кампании. Во взаимодействии с ЗСК и мэрией города-курорта проблема решена. Новый пожарный корпус торжественно открыт. Под надежной защитой будут около 9 тыс. жителей и порядка 20 социально значимых объектов.

- Обеспечение безопасности людей - ответственность не только специализированных служб, но и органов местного самоуправления. По наказам жителей построен современный пожарный комплекс, оснащенный современной техникой, а личный состав готов нести службу. Уверен, работа депо поможет не только сохранить имущество, но и спасет жизни и здоровье анапчан, - прокомментировал Иван Иванович.

#командаДемченко #ГосДума