Пострадавшим от наводнений хотят дать кредитные каникулы

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Россиянам, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий хотят дать право на временное снижение или приостановку платежей по кредитам и займам. Такой законопроект депутатов Натальи Костенко и Ивана Демченко («Единая Россия») планируют рассмотреть в Госдуме в первом чтении в осеннюю сессию.

Авторы обращают внимание на то, что летом 2021 года многие жители Сочи и Крыма из-за наводнения лишились единственного жилья и имущества и были вынуждены все свои средства направить на покупку предметов первой необходимости. Тогда Банк России рекомендовал кредиторам реструктурировать задолженность пострадавших. Однако этих мер недостаточно — они носят добровольный характер, отмечают авторы инициативы.

По действующим нормам получить отсрочку платежей по кредитам могут ипотечные заемщики, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, связанной, в том числе, со снижением уровня доходов. Поправками в закон о потребительском кредите предлагается разрешить менять условия кредитных договоров, в случае если заемщик является пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера.

Согласно инициативе, банки не будут учитывать изменение условий кредитования по заявлению заемщика.

Принятие законопроекта позволит снизить долговую нагрузку граждан по кредитным, в том числе, ипотечным, обязательствам на покупку жилья, утраченного в результате наводнений и иных стихийных бедствий, говорится в пояснении к документу.

Источник: Подробнее в ПГ: https://www.pnp.ru/social/postradavshim-ot-navodneniy-khotyat-dat-kreditnye-kanikuly.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D