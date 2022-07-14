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Депутат Госдумы Иван Демченко: благоустройство сельских территорий - в приоритете!

- Выполнение наказов избирателей должно быть максимально оперативным. Большинство вопросов жителей нашего округа касается благоустройства. В приоритете - создание комфортных условий в  сельской местности, - отметил депутат Госдумы Иван Демченко,  подводя  итоги работы в первом полугодии.

Один из наказов жителей Темрюкского района - устройство тротуара по ул. Красной протяженностью 3 км.  в станице Голубицкой. Работы уже ведутся.

При содействии депутата выделено из краевого бюджета более 11 миллионов рублей. Также будут использованы средства муниципалитета и поселения.

Выполнение наказов избирателей на личном контроле депутата Госдумы.

#командаДемченко #ГосДума

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Категория: Новости / Общество

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