Благодарим за помощь...

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Глава города Славянска-на-Кубани Александр Берсенев? поздравил сотрудников металлургического завода с предстоящим профессиональным праздником и поблагодарили их за помощь.?

«Рабочие этого предприятия трудились в нашем городе? во время подтопления. Спасибо большое за оперативность и профессионализм. С днём металлурга поздравляем весь коллектив завода и лично депутата Госдумы Ивана Ивановича Демченко,» - отметил глава города.

Ранее в помощь службам Славянского района по поручению депутата Госдумы Ивана Демченко Абинский ЭлектроМеталлургический завод направил специалистов и спецтехнику для отведения большого объема воды.