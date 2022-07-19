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Благодарим за помощь...

Глава города Славянска-на-Кубани Александр Берсенев? поздравил сотрудников металлургического завода с предстоящим профессиональным праздником и поблагодарили их за помощь.?

«Рабочие этого предприятия трудились в нашем городе? во время подтопления. Спасибо большое за оперативность и профессионализм. С днём металлурга поздравляем весь коллектив завода и лично депутата Госдумы Ивана Ивановича Демченко,» - отметил глава города. 
Ранее в помощь службам Славянского района по поручению депутата Госдумы Ивана Демченко Абинский ЭлектроМеталлургический завод направил специалистов и спецтехнику для отведения большого объема воды.
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Категория: Новости / Общество

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