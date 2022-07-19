Депутат Госдумы Иван Демченко: Общественные приемные должны работать во взаимодействии со всеми службами и ведомствами, нацеливаясь на положительное решение вопроса...

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В общественную приемную депутата Госдумы Ивана Демченко поступил вопрос от жителей Славянска-на-Кубани. Дорожное полотно улиц Ягодной и Индустриальной необходимо привести в порядок. После выпадения осадков проезд и проход по дороге становится сложным.

По поручению Ивана Ивановича работы выполнены оперативно. Во взаимодействии с органами местного самоуправления улицы отсыпаны гравием.

#командаДемченко #ГосДума