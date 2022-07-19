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Депутат Госдумы Иван Демченко: Общественные приемные должны работать во взаимодействии со всеми службами и ведомствами, нацеливаясь на положительное решение вопроса...

В общественную приемную депутата Госдумы Ивана Демченко поступил вопрос от жителей Славянска-на-Кубани. Дорожное полотно улиц Ягодной и Индустриальной необходимо привести в порядок. После выпадения осадков проезд и проход по дороге становится сложным.

По поручению  Ивана Ивановича работы выполнены оперативно.  Во взаимодействии с органами местного самоуправления улицы отсыпаны гравием.

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Категория: Новости / Общество

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