Депутат Госдумы Иван Демченко: развитие малых населенных пунктов невозможно без решения вопросов ЖКХ
Создание комфортной среды - задача представителей всех уровней власти. Один из вопросов, который рассмотрен в ходе региональной недели депутатом Госдумы Иваном Демченко - выполнение наказов избирателей из малых населенных пунктов.
- Большинство вопросов, поступивших от земляков в общественные приемные, касаются жилищно-коммунального хозяйства. Созданию комфортных условий нужно уделять больше внимания именно в сельской местности. В Крымском районе есть достойные примеры такой работы, - отметил Иван Иванович.
Например, в Кеслеровском сельском поселении выполнен монтаж уличного освещения.
В хуторе Павловском установлены светильники на улицах Лесной, Курганной, Степной, Коммунаров, Матросова.
Выполнение наказов избирателей будет продолжено.
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