Депутат Госдумы Иван Демченко: развитие малых населенных пунктов невозможно без решения вопросов ЖКХ

/Общество/

Создание комфортной среды - задача представителей всех уровней власти. Один из вопросов, который рассмотрен в ходе региональной недели депутатом Госдумы Иваном Демченко - выполнение наказов избирателей из малых населенных пунктов.

- Большинство вопросов, поступивших от земляков в общественные приемные, касаются жилищно-коммунального хозяйства. Созданию комфортных условий нужно уделять больше внимания именно в сельской местности. В Крымском районе есть достойные примеры такой работы, - отметил Иван Иванович.

Например, в Кеслеровском сельском поселении выполнен монтаж уличного освещения.

В хуторе Павловском установлены светильники на улицах Лесной, Курганной, Степной, Коммунаров, Матросова.

Выполнение наказов избирателей будет продолжено.

#командаДемченко #ГосДума