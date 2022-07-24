Депутат Госдумы Иван Демченко: зоны отдыха курортов должны быть стильными и комфортными

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Представители администрации и Совета Анапы посетили территории, модернизация которых планируется в ближайшее время. Одно из таких мест - 2000 кв.м на пересечении улиц Промышленной и Ленина.

По инициативе депутата Госдумы Ивана Демченко, Совета Анапы и местного отделения партии «Единая Россия» проведен конкурс на лучший эскиз обустройства этой зоны - Сквера космонавтики.

Помощник депутата И.Демченко Светлана Хижняк рассказала: предлагается уложить тротуарную плитку, установить малые архитектурные формы, создать доступную среду и систему водоотведения, сохранить деревья и дополнительно озеленить этот уголок.

Как отметил Иван Иванович, дизайнерские идеи анапчан, представленные на конкурс, соответствуют современному стилю города и достойны быть воплощенными в жизнь.

#командаДемченко #ГосДума