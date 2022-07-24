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Депутат Госдумы Иван Демченко: об отпусках не может идти речи, если требуется принятие оперативных решений

Депутат Государственной Думы Иван Демченко поддержал инициативу Вячеслава Володина о сокращении отпусков для депутатов и чиновников.

Володин напомнил, что «у политиков отпусков не бывает», отметив, что нужно брать пример с Президента РФ Владимира Путина, который «всегда на работе».
- Сейчас отпуск депутатов Госдумы составляет 42 дня, отпуск госслужащих – до 45 дней. В условиях, которые сегодня нам диктуют обстоятельства и напряженность геополитической обстановки, нужна скорость принятия решений.  Те, кто должен действовать в интересах страны, не имеют морального права отдыхать. Даже не взирая на Трудовой Кодекс, - прокомментировал Иван Иванович.
Уточняется, что для реализации инициативы необходимо будет подготовить поправки, в том числе в закон о статусе депутата. 
#командаДемченко #ГосДума
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Категория: Новости / Общество

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