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Темрюк  вновь  завоевал  призовое  место

Подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика»Темрюкскому городскому поселению присвоено третье место по номинации «Обеспечение эффективной «обратной связи» с жителями   муниципальных образований, развитие территориального общественного самоуправления и привлечение граждан к осуществлению (участию в осуществлении) местного самоуправления в иных формах».

Темрюкское городское поселение не впервые участвует в подобных конкурсах. В 2021 году освоена рекордная сумма денежных средств Федерального бюджета, полученная городом за победы в двух Всероссийских конкурсахПроект по благоустройству парка имени Пушкина был признан победителем Всероссийского конкурсалучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Гранд составил 70 млн. рублей. За одержанную победу во Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика» город получил гранд в размере 75 млн. рублей. 

Результат участия в конкурсах дает о себе знать, так например, сейчас мы можем восхищаться реконструированным парком им. Пушкина, где особый колорит и привлекательность парку придают персонажи произведений Александра Сергеевича, которые создают сказочную атмосферу и придают парку особую индивидуальность. 

- От всей души желаю темрючанам победы на всероссийском конкурсе, стремиться не только закрепить достигнутое, но и продолжить заданный курс, чтобы сделать жизнь горожан более комфортной. Все лучшее, что создано и сохранено в нашем городе – это результат совместной работы всех жителей, добросовестного труда людей различных профессий. - отметил депутат Госдумы Иван Демченко.

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Категория: Новости / Общество

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