Депутат Госдумы Иван Демченко: льготная ипотека должна быть доступной и для жителей регионов

/Общество/

В общественную приемную депутата Госдумы Ивана Демченко поступило обращение от жителя Абинского района о льготной ипотеке для IT-специалистов.

Молодой человек обратил внимание на сложности в получении кредита - уровень зарплаты не соответсвует заявленному в программе минимуму.

Иван Иванович дал разъяснения и сообщил, что подобные обращения от кубанцев уже поступали и предложения по изменению параметров для предоставления льготной ипотеки IT-специалистам уже внесены на рассмотрение. С инициативой выступила партия «Единая Россия». Предлагается утвердить нормы по зарплате в зависимости от численности населения в регионе.

#ГосДума #командаДемченко