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Депутат Госдумы Иван Демченко: льготная ипотека должна быть доступной и для жителей регионов

В общественную приемную депутата Госдумы Ивана Демченко поступило обращение от жителя Абинского района о льготной ипотеке для IT-специалистов.
Молодой человек обратил внимание на сложности в получении кредита - уровень зарплаты не соответсвует заявленному в программе минимуму.
Иван Иванович дал разъяснения и сообщил, что подобные обращения от кубанцев уже поступали и  предложения по изменению параметров для предоставления льготной ипотеки IT-специалистам уже внесены на рассмотрение. С инициативой выступила партия «Единая Россия». Предлагается утвердить нормы по зарплате в зависимости от численности населения в регионе.
#ГосДума #командаДемченко
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Категория: Новости / Общество

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Депутат Госдумы Иван Демченко: льготная ипотека должна быть доступной и для жителей регионов