Депутат Госдумы Иван Демченко: инициативное бюджетирование - один из способов реализации народной программы

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В ходе региональной недели депутат Госдумы Иван Демченко обсудил с главой Крымского района Сергеем Лесь ход благоустройства четырех объектов по программе инициативного бюджетирования.

- Для муниципалитета важно реализовывать проекты, инициированные жителями. Крымчане ориентируются на свои потребности в социальных вопросах и вносят значимые для всего района предложения на голосование. Этим нужно руководствоваться и в других районах, - прокомментировал Иван Иванович.

Опыт Крымского района показателен.

Например, в х.Черноморском Южного сельского поселения планируется строительство нового футбольного поля и современной детской игровой площадки с прорезиненным покрытием, тротуарами, а также озеленением.

Будут установлены лавочки, урны и уличные фонари. Кроме того, в рамках благоустройства реконструируют территорию Братской могилы Советских воинов.

В этом году для крымчан будут благоустроены территории на сумму 9.6 млн рублей в городе, а также в Пригородном, Молдаванском и Мерчанском сельских поселениях.

#ГосДума #командаДемченко