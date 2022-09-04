/Общество/

Депутат Госдумы Иван Демченко: регулярное появление новых зон отдыха - хорошая традиция Крымского района

Для создания новой зоны отдыха в Крымском районе высажено 89 берез. Теперь на улице Фадеева есть благоустроенная аллея со скамейками.

Этот объект специалисты создавали в ускоренном режиме, чтобы обустроить возле гимназии № 7 место отдыха, которое будет удобным для школьников. Работы находились под личным контролем главы Крымского района Сергея Лесь. 

- Благоустройство начинается с малого: высаженных деревьев, облагороженной территории,  комфортных объектов и интересных архитектурных форм. Для Крымского района стало хорошей традицией создавать новые зоны отдыха с учетом интересов не только взрослых, но и юных крымчан, прокомментировал Иван Иванович.

#командаДемченко #ГосДума

Просмотров: 85 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Общество

Добавить комментарий

Последние новости

Невролог назвал продукты, необходимые школьнику в сентябре

"Сентиментальный убийца?" Кто хотел избавиться от вице-президента Аргентины

В Новороссийске задержан подозреваемый в убийстве прохожего

"Суперковид" не из Китая: эксперт о прогнозе появления нового коронавируса

Иван Демченко: Успех любого дела зависит от профессионализма команды!