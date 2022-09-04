Депутат Госдумы Иван Демченко: регулярное появление новых зон отдыха - хорошая традиция Крымского района

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Для создания новой зоны отдыха в Крымском районе высажено 89 берез. Теперь на улице Фадеева есть благоустроенная аллея со скамейками.

Этот объект специалисты создавали в ускоренном режиме, чтобы обустроить возле гимназии № 7 место отдыха, которое будет удобным для школьников. Работы находились под личным контролем главы Крымского района Сергея Лесь.

- Благоустройство начинается с малого: высаженных деревьев, облагороженной территории, комфортных объектов и интересных архитектурных форм. Для Крымского района стало хорошей традицией создавать новые зоны отдыха с учетом интересов не только взрослых, но и юных крымчан, прокомментировал Иван Иванович.

#командаДемченко #ГосДума