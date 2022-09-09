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Запуск производства порядка двух тысяч видов сырья может ускориться благодаря действиям Правительства РФ

В частности, планируется программа промышленной ипотеки.

Как рассказал депутат Госдумы Иван Демченко, кредиты планируются на срок до семи лет по ставке пять процентов. Исключение – инновационные технологические компании, которые смогут рассчитывать на ставку в три процента.
Максимальной суммой кредита станут 500 млн рублей. Отбор участников ожидается уже в IV квартале 2022 года. Иван Демченко отметил, что реализация программы позволит расширить промышленное производство и позитивно скажется на смежных отраслях экономики.
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Категория: Новости / Общество

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