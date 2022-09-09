Депутат Госдумы Иван Демченко: жители Кубани выберут команду депутатов региона...

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9, 10 и 11 сентября состоятся выборы депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края.

Также в муниципалитетах проходят избирательные кампании глав поселений. Как сообщил депутат Госдумы Иван Демченко, в Темрюкском районе, входящем в его избирательный округ, будут работать 54 участковых избирательных комиссий. Жители Ахтанизовского и Новотаманского сельских поселений изберут глав поселений.

В рамках региональной недели проведён объезд помещений для голосования.

По поручению Ивана Ивановича усилен контроль безопасности силами сотрудников полиции и казаков.

- Выборная кампания важна для формирования команды Краснодарского края. Выразить свою гражданскую позицию сможет каждый житель Кубани, - прокомментировал депутат Госдумы Иван Демченко.

#ГосДума #командаДемченко