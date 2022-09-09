Московский финансовый форум начинает свою работу

/Общество/

В очередной раз эксперты, представители власти и бизнеса поднимут актуальную тему – возможен ли финансовый суверенитет России.

Депутат Госдумы Иван Демченко указывает на то, что государственные механизмы смогли уже на должном уровне стабилизировать ситуацию и обеспечить безопасность российской экономике. Более того, при невероятном уровне санкционного давления на Россию государство перезапускает отрасли по новым конфигурациям международной экономики.

По словам парламентария, это привело к тому, что в стране в целом наблюдается положительный прогноз по показателям в ближайшее время. Это же позволяет России планомерно становиться на прежние рельсы стабильной экономики и заниматься выстраиванием новых отношений с восточными партнерами.

Иван Демченко акцентирует, что такие тренды будут актуальны не только в масштабах страны, но и на уровне регионов, ведь субъекты также вносят серьезный вклад в развитие экспорта и внешнегосударственных отношений.