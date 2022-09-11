/Общество/

Депутат Госдумы Иван Демченко: Благоустройство должно вестись планомерно как в крупных городах Кубани, так и в малых населенных пунктах...

В хуторе Веселом Южного сельского поселения Крымского района завершен ремонт дороги, ведущей к кладбищу. Помощь в выделении инертных материалов оказал депутат Государственной Думы РФ Иван Демченко.

Дорогу в х. Веселом ремонтировали в два этапа. Первый – сразу же после сильных осадков в феврале этого года, второй – уже летом. На отсыпку было выделено 1750 тонн щебня шлакового. 

Жители хутора выразили депутату благодарность за помощь.

#командаДемченко #ГосДума

Просмотров: 340 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Общество

Добавить комментарий

Последние новости

Володин поблагодарил депутатов за помощь гражданам

Татьяна Поп: “Геноцид русинов должен быть признан юридически!”

Депутат Госдумы Иван Демченко: Благоустройство должно вестись планомерно как в крупных городах Кубани, так и в малых населенных пунктах...

Депутат Госдумы Иван Демченко: Начало учебного года - в комфортных условиях...

Качественная продукция и полное отсутствие подделок на прилавках – это ключевая задача, которую надо достигать в ближайшее время