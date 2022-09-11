Депутат Госдумы Иван Демченко: Благоустройство должно вестись планомерно как в крупных городах Кубани, так и в малых населенных пунктах...

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В хуторе Веселом Южного сельского поселения Крымского района завершен ремонт дороги, ведущей к кладбищу. Помощь в выделении инертных материалов оказал депутат Государственной Думы РФ Иван Демченко.

Дорогу в х. Веселом ремонтировали в два этапа. Первый – сразу же после сильных осадков в феврале этого года, второй – уже летом. На отсыпку было выделено 1750 тонн щебня шлакового.

Жители хутора выразили депутату благодарность за помощь.

#командаДемченко #ГосДума