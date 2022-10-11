Депутат Госдумы Иван Демченко: достойный уровень санитарного состояния курортов необходимо поддерживать не только службам, но и жителям

/Общество/

В общественную приемную партии «Единая Россия» Анапы в ходе региональной недели поступили обращения о состоянии сквера имени Павла Саркисяна. Здесь вместо зеленых уголков стали часто появляться мусорные зоны, которые используют для «отдыха» лица, злоупотребляющие алкоголем.

В помощь рейдовым группам по поручению депутата Госдумы Ивана Демченко направлен молодежный десант.

Помощники депутата совместно с молодогвардейцами и активистами Партии "Единая Россия", членами отделения города Анапа Краснодарской региональной общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы – «Инвалиды войны» провели рейд по очистке мусора и приведению в порядок парка.

Санитарный порядок будет теперь находится на контроле общественности.

#командаДемченко #ГосДума