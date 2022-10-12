Депутат Госдумы Иван Демченко: выполнение наказов избирателей - важная составляющая работы всей команды!

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О необходимости замены водопровода в селе Кеслерово и хуторе Павловском Крымского района жители сообщили депутату Государственной Думы Ивану Демченко в ходе встреч.

В рамках региональной недели депутат проверил исполнение муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Кеслеровского сельского поселения Крымского района».

На средства, предусмотренные программой, а также краевого бюджета, произведена замена аварийных участков систем водоснабжения.

- Во взаимодействии всех уровней управления достигается лучший результат - оперативно и качественно, - прокомментировал Иван Иванович.

#командаДемченко #ГосДума