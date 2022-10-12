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Депутат Госдумы Иван Демченко: работа волонтеров должна быть под защитой государства...
Отряд «Молодой Гвардии»Анапского отделения партии «Единая Россия» в составе 51 человека оказывает помощь на вокзале города-курорта.
Студенты встречают пребывающих пассажиров Крымского направления и сопровождают их для размещения в гостиницы курорта.
Также Анапские молодогвардейцы выехали в Мелитополь, где сейчас работают кубанские добровольцы.
Депутат Госдумы Иван Демченко высоко оценил вклад ребят в решение общих миротворческих задач, а также пояснил, что в Госдуме разрабатывается ряд документов, касающихся волонтерской деятельности.
Уже подписан закон о защите жизни и здоровья добровольцев. Теперь с 1 января 2023 года, если при выполнении волонтерской деятельности добровольцу причинен вред жизни или здоровью, ему выплачивается компенсация из федерального бюджета.
Волонтер получит компенсацию, если пострадал:
– при ликвидации ЧС и их последствий;
– при профилактике и тушении пожаров;
– при поиске пропавших без вести;
– при оказании помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий и иных катастроф;
– при помощи беженцам и вынужденным переселенцам;
– при содействии в оказании медицинской помощи.
#ГосДума #командаДемченко