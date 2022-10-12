Депутат Госдумы Иван Демченко: работа волонтеров должна быть под защитой государства...

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Отряд «Молодой Гвардии»Анапского отделения партии «Единая Россия» в составе 51 человека оказывает помощь на вокзале города-курорта.

Студенты встречают пребывающих пассажиров Крымского направления и сопровождают их для размещения в гостиницы курорта.

Также Анапские молодогвардейцы выехали в Мелитополь, где сейчас работают кубанские добровольцы.

Депутат Госдумы Иван Демченко высоко оценил вклад ребят в решение общих миротворческих задач, а также пояснил, что в Госдуме разрабатывается ряд документов, касающихся волонтерской деятельности.

Уже подписан закон о защите жизни и здоровья добровольцев. Теперь с 1 января 2023 года, если при выполнении волонтерской деятельности добровольцу причинен вред жизни или здоровью, ему выплачивается компенсация из федерального бюджета.

Волонтер получит компенсацию, если пострадал:

– при ликвидации ЧС и их последствий;

– при профилактике и тушении пожаров;

– при поиске пропавших без вести;

– при оказании помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий и иных катастроф;

– при помощи беженцам и вынужденным переселенцам;

– при содействии в оказании медицинской помощи.

#ГосДума #командаДемченко