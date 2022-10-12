Депутат Госдумы Иван Демченко: госуслуги для жителей Анапы будут оказывать в новом многофункциональном центре

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Одним из наказов депутату Госдумы Ивану Демченко от анапчан было открытие дополнительного отделения МФЦ на сельской территории. Наказ исполнен. В станице Анапской состоялась церемонии открытия важного объекта.

В офисе работает 20 окон приема и выдачи документов, в которых можно получить свыше 350 услуг. Площадь помещения – 612 кв. метров. Интерьер оформлен в фирменном стиле, для посетителей оборудована бесплатная парковка на 28 мест, создана доступная среда для маломобильных граждан.

? Одним из показателей развития территории является появление новых социальных объектов для анапчан в том числе из сельской местности. Получить квалифицированную помощь в оформлении документов и мер государственной поддержки теперь можно в комфортном центре недалеко от дома. Уверен, качество обслуживания будет также на высшем уровне, - прокомментировал Иван Иванович.

В просторном помещении оборудована зона ожидания и информирования заявителей, детский уголок и точки доступа к порталу госуслуг.

Филиал находится на ул. Тбилисской, 26 рядом с остановками общественного транспорта. Офис работает в понедельник, вторник, среду, пятницу и субботу с 09.00 до 18.00, в четверг – с 12.00 до 20.00.

#ГосДума #командаДемченко