Депутат Госдумы Иван Демченко: работа по наказам избирателей продолжается...

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Депутат Госдумы Иван Демченко в ходе региональной недели проверил выполнение наказов избирателей в городе-курорте Анапа. Ранее к Ивану Ивановичу обращались жители округа с вопросом благоустройства тротуаров.

Депутаты Совета МО города-курорта Анапа подключились к решению вопроса. Работы ведутся и до конца 2022 года будут завершены.

Выполнены работы в с. Витязево, с. Цибанобалка, п. Виноградный, п. Уташ, с. Джигинка, с. Юровка, с. Гай-Кодзор, п. Просторный, х. Чекон. Завершены работы в с. Супсех.

Планируется выполнение комплекса работ в ст. Анапской, где будет обустроено тротуарами дополнительно 9 улиц и других сельских округах.

#командаДемченко #ГосДума