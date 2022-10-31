Депутат Госдумы Иван Демченко: выполнение наказов избирателей - важный показатель работы всей команды

/Общество/

О необходимости ремонта автомобильного моста по пути из Славянска-на-Кубани через Петровскую до Ачуево жители сообщили депутату Государственной Думы Ивану Демченко в ходе предвыборной кампании.

Благодаря принятому решению о включении моста в Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» работа ведется оперативно.

В настоящее время создается объездной путь и временный мост для снятия нагрузки с аварийного.

В рамках региональной недели депутат проверил ход работ.

После ввода в эксплуатацию временного моста и подъездных путей к нему будут выполнены работы по капитальному ремонту поврежденного моста.

Как пояснил депутат Госдумы Иван Демченко к объекту будет особое внимание: будут заменены опоры, пролетные конструкции, уложено новое полотно, установлены ограждения.

- Благодаря взаимодействию всех уровней управления достигается лучший результат. Главное - оперативно и качественно, - прокомментировал Иван Иванович.

#командаДемченко #ГосДума