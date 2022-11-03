Депутат Госдумы Иван Демченко: каждая семья мобилизованных должна почувствовать заботу властей всех уровней 

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В ходе региональной недели депутат Госдумы Иван Демченко проверил ход выполнения поручений Президента России об оказании мер социальной подджерки семьям мобилизованных.

Как отметил Иван Иванович во всех районах Славянского избирательного округа работа ведется под личным контролем глав.

? Есть положительный опыт, который считаю необходимым взять за образец и применять в других районах Кубани. Например, в Славянском районе принято решение освободить от оплаты за посещение детского сада детей мобилизованных славянцев в 100% размере, - отметил Иван Иванович.

Согласно постановлению администрации муниципального образования Славянский район за детей военнослужащих, призванных по мобилизации, родительская плата за услуги муниципальных детских садов взиматься не будет.

#ГосДума #командаДемченко