Депутат Госдумы Иван Демченко: все приемные партии «Единая Россия» открыты для решения проблем соотечественников

/Общество/

С первого дня проведения спецоперации всестороннюю помощь эвакуированным жителям Украины, ДНР, ЛНР оказывают в общественных приемных партии «Единая Россия».

Депутат Госдумы Иван Демченко, являясь членом фракции партии, держит на особом контроле работу единороссов местных отделений.

? Людям, сорванным со своих территорий, приехавшим в надежде получить нашу поддержку, важно знать, что им помогут. Приемные «Единой России» в районных центрах открыты для наших соотечественников. Системную работы организовали в Славянском районе, - отметил депутат Госдумы.

В Славянском районе на базе общественной приемной партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» создан центр помощи, куда неравнодушные славянцы приносят продовольствие, теплые вещи и предметы гигиены.

Центром Славянского района принято более 800 эвакуированных. Им оказывается гуманитарная помощь, психологические и юридические консультации, разъясняются меры социальной поддержки.

Также организованы поставки гуманитарных грузов на новые территории: это и продукты питания, гигиенические средства, детские товары, одежда.

#ГосДума #командаДемченко