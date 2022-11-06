Депутат Госдумы Иван Демченко: благоустройство малых населенных пунктов - показатель развития всего региона

/Общество/

В станице Голубицкой Темрюкского района завершено строительство пешеходного тротуара по улице Красной, длина которого составляет больше трех километров.

Средства на выполнение этих работ выделены из краевого бюджета по инициативе депутата Госдумы Ивана Демченко.

Жители поблагодарили депутата за оказанную помощь.

Оксана Шестакова, депутат Совета Голубицкого сельского поселения:

«Жители станицы очень довольны, что появился тротуар. Изменился облик станицы. Стали доступны амбулатория, дом культуры, Аллея славы. Раньше после дождя люди вынуждены были передвигаться по проезжей части дороги, подвергая опасности себя и своих детей».

Максим Калиниченко, депутат Совета муниципального образования Темрюкский район:

«Новым тротуаром активно пользуются молодые мамы с колясками, ученики, идущие на занятия в школу или в эколого-биологический центр. Благодарю всех, кто внес вклад в это доброе дело».