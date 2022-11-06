Компании, поддерживающие детские сады, школы, техникумы, колледжи и вузы, получили право на инвестиционный налоговый вычет

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«Инвестиционный налоговый вычет текущего налогового (отчетного) периода составляет в совокупности не более 100% суммы расходов в виде стоимости имущества (включая денежные средства), безвозмездно переданного образовательным организациям, реализующим основные образовательные программы, имеющим государственную аккредитацию», - говорится в законе.

? Частный бизнес тоже сможет поддерживать и развивать образовательные организации. Это позволит точечно решать наболевшие вопросы. Особенно важен такой инструмент в малых населенных пунктах, где зачастую спонсорами учреждений являются местные предприниматели, к которым часто обращаются за помощью, - прокомментировал Иван Иванович.

Закон вступит в силу с 1 января 2023 года.