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Депутат Госдумы Иван Демченко: В Темрюкском районе есть организации, в которых отогревают сердца...

В день 35-летия со дня образования районного Совета ветеранов войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов Темрюкского района  доме культуры  прошёл праздничный концерт. Здесь собрались все, кто объединен одним чувством - патриотизмом.

Перед гостями выступила председатель Совета ветеранов Валентина Садовская, которая рассказала о буднях организации и о том, каких результатов добились за эти годы активисты организации.

Среди тех, кто всегда помогает ветеранам - депутат Госдумы Иван Демченко, который и в этот праздничный день не остался  в стороне и оказал спонсорскую помощь.

В ответ на поздравления с юбилеем организации Ивану Ивановичу передана памятная медаль от Совета ветеранов Темрюкского района.

Как отметил Иван Иванович, районный Совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Темрюкского района - теплый очаг и для людей старшего поколения, и для молодежи, интересующейся прошлым и настоящим России. И выразил уверенность в дальнейшем сотрудничестве.

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Категория: Новости / Общество

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