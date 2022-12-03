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Депутат Госдумы Иван Демченко: «Молодая Гвардия» Единой России - один из инструментов развития добровольческого движения
Отряд "Молодой Гвардии" Анапского отделения партии «Единая Россия» сформирован на базе Анапского индустриального техникума. Опыт объединения студентов техникума, занимающих активную жизненную позицию, в одной общественной организации полезен для применения в других среднеспециальных учебных заведениях.
Депутат Государственной Думы Иван Иванович Демченко поручил изучить накопленный за многие годы положительный опыт взаимодействия педагогического состава, студентов Анапского индустриального техникума и единороссов Анапы.