Депутат Госдумы Иван Демченко: «Молодая Гвардия»  Единой России - один из инструментов развития добровольческого движения

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Отряд "Молодой Гвардии" Анапского отделения партии «Единая Россия» сформирован на базе Анапского индустриального техникума. Опыт объединения студентов техникума, занимающих активную жизненную позицию, в одной общественной организации полезен для применения в других среднеспециальных учебных заведениях.

Депутат Государственной Думы Иван Иванович Демченко поручил изучить накопленный за многие годы положительный опыт взаимодействия педагогического состава, студентов Анапского индустриального техникума и единороссов Анапы.