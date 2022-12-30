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Депутат Госдумы Иван Демченко: благодарю свою команду за эффективную работу в 2022 году

В ходе региональной недели депутат Госдумы Иван Демченко отметил важность командной работы и поблагодарил свой актив. 
29 декабря в Крымском районе подвели итоги работы муниципалитета. 
На торжественном мероприятии в преддверии Нового 2023 года чествовали тех, кто вносит весомый вклад в развитие муниципалитета. 
- Те, кто самоотверженно работал на благо земляков весь год, кто достиг в своей работе наилучших результатов сегодня отмечены  благодарностями и грамотами. Желаю вам и в дальнейшем успехов и благополучия, - отметил Иван Иванович в поздравлении. 
Самым результативным вручили Благодарственные письма от депутата Государственной Думы Российской Федерации Ивана Ивановича Демченко. Среди награждённых – первый заместитель главы Крымского района Владимир Черник, помощник главы Крымского района Анна Боос, глава Крымского городского поселения Янис Будагов, начальник управления архитектуры и градостроительства, главный архитектор района Юлия Максимова.
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Категория: Новости / Общество

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