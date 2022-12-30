Воспользоваться льготной ипотекой можно до 1 июля 2024 года

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Такое решение принято соответствующим постановлением Правительства РФ.

Теперь, согласно нему, в 2023 году ставка по льготной ипотеке составит восемь процентов.

Благодаря этому кредиту можно будет купить новое жилье, построить частный дом или же участок под возведение нового жилого объекта.

- Как прокомментировал решение депутат Госдумы Иван Демченко, такие меры подтверждают важность наличия собственного жилья у россиян для государства. Для этого принимаются различные меры поддержки стимулирования и поддержки для приобретения и возведения нового жилья.

Парламентарий отметил, что в 2023 году работа в этом направлении будет продолжена.