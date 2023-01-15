Депутат Госдумы Иван Демченко: сотрудничество на пользу землякам...

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В редакции газеты «Восход» Абинского района подвели итоги прошлого года по информированию жителей о деятельности депутат Госдумы Ивана Демченко.

В ходе региональной недели Иван Иванович отметил благодарственными письмами лучших журналистов местных СМИ.

Помощник депутата Елена Холошина передала поздравления от парламентария с Днем Российской печати коллективу редакции, а также вручила награду корреспонденту газеты Марии Хавдей.

С главным редактором Дианой Ситниковой сформировали планы работы на 2023 год.