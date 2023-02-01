Депутат Госдумы Иван Демченко: перспективы  Абинского района обсуждены на открытой сессии Совета

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Глава Абинского района отчитался перед депутатами и активом на Открытой сессии Совета муниципального образования.

Вячеслав Александрович представил доклад о результатах работы за 2022 год.

- Несмотря на все вызовы, Абинский район сумел показать достойные результаты: в экономике и строительстве, образовании, культуре и спорте. Сегодня не только подвели итоги, но и задекларировали планы на 2023 год. А это строительство детских садов и школ, спортзалов, ремонт учреждений культуры, образования и здравоохранения, газификация населённых пунктов и благоустройство территорий, - отметил глава муниципалитета в своем докладе.

После проведения итоговой сессии Вячеслав Александрович в социальных сетях поблагодарил тех, кто помогает идти к общим целям:

«Учитывая колоссальную поддержку Губернатора @kondratyevvi, депутата Госдумы Ивана Демченко @demchenkoteam и всех металлургов Кубани в его лице, общими усилиями мы сможем воплотить в жизнь все задуманное и сделать Абинский район лучшим местом для жизни!»

Депутат Госдумы Иван Демченко отмечает важность публичных отчетов руководителей территорий, акцентируя внимание на максимальной открытости для дискуссий со всеми жителями района.