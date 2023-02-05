Депутат Госдумы Иван Демченко: обращение одного человека помогает решить проблему многих

/Общество/

В городе-курорте Анапа 3 февраля Иван Демченко вместе с председателем ЗСК Юрием Бурлачко провел прием граждан в общественной приемной партии «Единая Россия».

Одним из вопросов было обращение местных волонтеров «Феечки СВО». Женщины, которые буквально за 2 недели сшили 550 теплых изделий для фронта.

Но для того, чтобы работать эффективнее, им нужна помощь в приобретении оборудования и материалов.

- Спасибо вам огромное, девчата! Любая поддержка бойцов – это вклад в Победу! Бойцы знают, что их ждут, ими гордятся. Это дает им силы для новых подвигов и побед. А мы будем обязательно помогать вам, - отметил Иван Иванович.

Он дал поручение помощникам, чтобы в течение нескольких дней «феечкам» передали пять новых швейных машинок и пять оверлоков, а также необходимые ткани.

Семья, в которой воспитывается ребёнок-инвалид, предложила депутату Госдумы выйти с нормотвореской инициативой и внести изменения в федеральное законодательство о расходования материнского капитала. Родители просят дополнить его пунктом, позволяющим купить на эти средства автомобиль для семей с детьми ОВЗ.

Иван Демченко принял решение совместно с Советом законодателей Краснодарского края внести такое предложение на рассмотрение. Спикер ЗСК Юрий Бурлачко дополнил, что это решение будет обсуждено с депутатами региона на ближайшей сессии и направлено в качестве краевой инициативы в Госдуму.

Иван Иванович объяснил, что это длительная процедура и принял решение выделить из личных средств недостающие семье деньги в размере материнского капитала для приобретения автомобиля.

Женщина, воспитывающая ребёнка-инвалида, прибыла в Анапу из новых территорий. Во время приема в ходе обсуждения с соответствующими службами решили вопрос о выделении путёвки на лечение ребёнка в один из санаториев курорта.

Также были рассмотрены вопросы ремонта одного из почтовых отделений, о мерах социальной поддержки. Все обращения взяты на контроль депутата Госдумы и председателя ЗСК.