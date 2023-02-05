Депутат Госдумы Иван Демченко: выполнение наказов избирателей - командная работа…

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О ходе капитального ремонта дома культуры в хуторе Школьном Крымского района в рамках выполнения наказов проинформировали депутата Госдумы Ивана Демченко.

Глава Крымского района Сергей Лесь сообщил, что наказ выполнен. В здании полностью заменили кровлю и отремонтировали фасад.

Работы проводились при содействии депутата Госдумы Иван Демченко в рамках краевой программы «Развитие культуры». На работы было выделено более 6.7 млн рублей. Из них: 5,9 млн рублей - краевой бюджет, 741 тыс. рублей – местный бюджет.

В этом году готовятся документы для включение в краевую программу капительного ремонта внутренних помещений Дома культуры.