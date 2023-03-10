/Общество/

Кто будет проверять и ремонтировать газовое оборудование – определит управляющая компания

Такое решение хотят принять депутаты Госдумы: соответствующий документ готовится ко второму чтению. Как прокомментировал депутат Госдумы Иван Демченко, такая мера значительно упростит, а главное, упорядочит процесс выбора газообслуживающей организации.

Это важная часть эксплуатации жилых домов, которая поможет значительно сократить число аварий с газовым оборудованием.

Сейчас могут встречаться ситуации, что многоквартирный дом обслуживает сразу несколько компаний, причем многие из них оказывают услуги не компетентно, что повышает уровень рисков. Например, часть организаций не имеет даже аварийных бригад. Принятие документа исправит эту ситуацию.

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Категория: Новости / Общество

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