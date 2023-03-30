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В Общественную приемную Темрюкского местного отделения «ЕДИНОЙ РОССИИ» обратилась семья Е. из Харьковской области

Дом пожилых людей был разрушен при боевых действиях.

Семья нашла приют в Темрюкском районе. Жильё снимают. Уже получили российские паспорта. В приемную к депутату Ивану Демченко обратились за помощью в трудоустройстве.

Семья Л. из Херсона получила жилищный сертификат. Место проживания определили - Темрюкский район. При  переселении семья не полностью получила причитающиеся выплаты. Обратились за помощью в подготовке запроса в приемную депутат Госдумы Иван Демченко.  

Документы подготовлены, после поступления средства будут выплачены управлением соцзащиты.

Как отметил в ходе работы в Темрюкском районе в рамках региональной недели депутат, соотечественников необходимо поддерживать. 

- Мы для прибывших из зон проведения спецоперации - опора и надежда. Будем помогать вместе, - прокомментировал Иван Иванович.

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Категория: Новости / Общество

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