Депутат Госдумы Иван Демченко: активная гражданская позиция молодежи - залог успеха всего государства
В рамках месячника молодого избирателя в Темрюкском районе прошла деловая игра «Мы выбираем». В игре приняли участие студенты Темрюкского филиала Анапского индустриального техникума.
Несмотря на игровую ситуацию проблемы будущие избиратели поднимали злободневные: транспортного обслуживания населения, нехватка кадров в медицинских учреждениях, перспективы трудоустройства молодых специалистов, развитие движения добровольчества и другие.
Консультантами ребят выступили заместитель председателя территориальной избирательной комиссии Темрюкская Вадим Шнайдер и специалист городского объединения культуры Наталья Устякина.
Иван Демченко отметил важность проведения мероприятий, в рамках которых молодые люди пробуют свои силы в политике и изучают основы парламентаризма.