Депутат Госдумы Иван Демченко: активная гражданская позиция молодежи - залог успеха всего государства

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В рамках месячника молодого избирателя в Темрюкском районе прошла деловая игра «Мы выбираем». В игре приняли участие студенты Темрюкского филиала Анапского индустриального техникума.

Несмотря на игровую ситуацию проблемы будущие избиратели поднимали злободневные: транспортного обслуживания населения, нехватка кадров в медицинских учреждениях, перспективы трудоустройства молодых специалистов, развитие движения добровольчества и другие.

Консультантами ребят выступили заместитель председателя территориальной избирательной комиссии Темрюкская Вадим Шнайдер и специалист городского объединения культуры Наталья Устякина.

Иван Демченко отметил важность проведения мероприятий, в рамках которых молодые люди пробуют свои силы в политике и изучают основы парламентаризма.