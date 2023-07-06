Депутат Госдумы Иван Демченко: курортные территории - живой организм, требующий повышенного внимания на законодательном уровне!

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Депутат Госдумы в рамках региональной недели побывал в городе-курорте Анапа.

5 июля Иван Демченко вместе с председателем ЗСК Юрием Бурлачко провел личный прием граждан.

Одним из вопросов было обращение жительницы поселка Витязево о газификации и освещении улиц. Депутаты дали поручения соответствующим службам для оперативного решения вопроса, в том числе на законодательном уровне.

За помощью в обеспечении бесплатными лекарственными средствами обратилась активистка города-курорта Наталья Маслова, обозначившая проблему многих анапчан.

Разъяснения по этому вопросу дал председатель ЗСК Юрий Бурлачко. Иван Демченко поручил разработать ряд дополнительных мер по профилактики заболеваний.

О необходимости развития пляжного футбола, волейбола, баскетбола рассказал человек, для которого спорт - норма жизни. Директор МБУ ДО СШ «Центр пляжных и водных видов спорта «Олимп» Константин Стратий предложил депутатам рассмотреть возможность проведения соревнований федерального уровня в городе-курорте Анапе.

Представитель анапской профсоюзной организации работников образования предложил внести изменения и распространить льготы и субсидии, положенные молодым специалистам, и на сотрудников учреждений дошкольного и дополнительного образования.

Иван Демченко проинформировал о том, какие меры поддержки разработаны на федеральном уровне для поддержки семей бюджетников. И отметил важность вопроса анапчанина и уверил, он будет направлен в профильные комитеты.

По итогам приема все вопросы поставлены на контроль.