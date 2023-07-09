/Общество/
Депутат Госдумы Иван Демченко: ТОСовцы душой болеют за родную территорию…
Депутат Государственной Думы Иван Демченко и председатель Законодательного Собрания края Юрий Бурлачко провели встречу с представителями органов территориального общественного самоуправления города-курорта Анапы.
Представителям общественников, достигшим лучших результатов, вручены Памятные знаки «За активное участие в территориальном общественном самоуправлении».
В живом диалоге с председателями квартальных комитетов Иван Иванович обсудил, какая требуется помощь, на что необходимо обратить внимание специалистов и поблагодарил за сотрудничество.