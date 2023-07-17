Букмекерская контора Лига Ставок ру: регистрация, обзор ставок

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ВХОД НА САЙТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОНТОРЫ

Лига Ставок — букмекер, оказывающий услуги с 2008 года. Компания лицензирована в России и осуществляет свою деятельность легально.

При этом букмекер получил лицензию ФНС самым первым среди других российских контор.

Общее описание конторы

БК Лига Ставок считается одним из топовых букмекеров России. Контора не только принимает пари на спорт, но и является одной из компаний, развивающих букмекерский рынок в стране. Она же оказывает поддержку национальному спорту.

У букмекерской конторы Лига Ставок много достижений в спортивной и бизнес индустрии. В разные годы компания получала премии:

«Марка №1 в России»;

«Лучшее мобильное приложение»;

«Спорт и Россия»;

«Лучшая поддержка спорта» и т.д.

Сегодня компания находится в партнерских отношениях с Российской Премьер-Лигой. С 2017 года она сотрудничает с хоккейной Федерацией страны. Ее амбассадорами являются Алина Загитова, Никита Гусев и другие известные спортсмены, а также медийные личности.

Адрес и обзор сайта Лига Ставок

Адрес официального сайта букмекера — ligastavok ru. Доступен он в десктопной и мобильной версии. Оформлен сервис в светло-зеленых оттенках. Все разделы представлены только на русском языке.

Вход на официальный сайт Лига Ставок доступен всем пользователям, находящимся на территории РФ. Зеркал у сервиса не существует. Поэтому любые сайты с похожим адресом (ligastavok.com, liga stavok bet и др.) следует воспринимать как мошеннические.

Функционал сайта лигаставок ру стандартный. Основные разделы меню представлены прематч и лайв линией, киберспортом, акцией, статистикой. Отдельно в меню вынесен VIP раздел с информацией о программе лояльности. Также на сайте доступны онлайн-трансляции. Они сопровождают все значимые матчи.

Связаться с саппортом букмекера можно через диалоговое окно на официальном сайте Ligastavok (нижняя часть главной страницы, кнопка «Чат с оператором»). Техподдержка, в среднем, дает обратную связь в течение 1-3 минут. Также связаться с оператором можно по телефону или через почту: 8 800 555-44-55, info@ligastavok.ru.

Официальные социальные сети букмекера:

В соцсетях букмекер делится основными новостями, информацией о ближайших матчах. Здесь же периодически публикуются бонусные промокоды.

Условия заключения ставок

На Лига Ставок доступны все форматы пари (от ординара до системы). Также доступно «Быстрое пари», которое является альтернативой «Ставки в 1 клик».

Минимальная сумма пари — 10 руб. Ограничение по максимальной сумме устанавливается для каждого события отдельно.

Линия Лига Ставок в лайф и прематч режиме

В линии Лига Ставок более 25 спортивных дисциплин. Популярные виды спорта дополняют пока еще экзотические направления:

Снукер;

Регби;

Пляжный футбол;

Парусный спорт;

Гольф и др.

Отдельно представлена линия по киберспорту. Здесь доступно более 10 популярных дисциплин: Dota 2, Overwatch, Counter-Strike и др.

В лайв-линии одномоментно букмекер обозревает от 5 до 15 дисциплин (в зависимости от сезона).

Роспись событий на Лига Ставок ру

Топовые матчи на сайте Лига Ставок расписаны по максимуму. На значимые события букмекер предлагает около 100 рынков. Лидерами по росписи являются:

Теннис;

Хоккей;

Футбол.

На сайте представлена одна из лучших росписей по рынку на КХЛ и НХЛ. Ставить здесь можно не только на основные события, но и на гол+пас, броски и другие статистические показатели. Роспись на футбол представлена как традиционными ординарами, так и комбинированными маркетами:

Точный счет 1 тайма + счет матча;

Тотал + забьет 1/2 команда;

Тайм + тотал и т.д.

Второстепенные события расписаны значительно хуже. Многие региональные соревнования на сайте вовсе не представлены.

Широкая роспись характерна и для лайв-режима. Количество матчей здесь, конечно, меньше чем в прематче. Но абсолютное большинство встреч в лайве Лига Ставок имеют хорошую роспись и предоставляют возможность ставить как на основные исходы, так и статистические показатели.

Коэффициенты и маржа букмекера

На официальном сайте БК Лига Ставок котировки средние по рынку. Маржа букмекера для топовых событий в прематче варьируется от 4.2% до 8%. Минимальный процент закладывается в футбольные и хоккейные игры. Так, маржа для встреч РПЛ, Бундеслига, КХЛ составляет 4%, 3.9% и 5.2% соответственно. Максимальный процент характерен для ММА — до 8.5%.

На события второстепенной значимости маржа значительно выше. Например, на игры Суперлиги Малайзии (футбол) ее значение может достигать 9.5%. На Лигу Про (волейбол) — до 8%. Максимальное значение было зафиксировано в играх XHL Лига 3х3 — 11.5%.

Для онлайн ставок в Лига Ставок (в лайв-режиме) также характерна высокая маржа. Ее средний показатель в топовых футбольных матчах составляет 6.5%, хоккейных — 8.5%, а теннисных — 8%. Поэтому ставить в БК выгоднее в прематче.

Регистрация на Лига Ставок для новых бетторов

В Лига Ставок регистрация доступна как гражданам РФ, так и резидентам других стран. Основными условиями для создания учетной записи являются:

Возраст — от 18 лет;

Территориальное нахождение — Россия;

Телефон — российского оператора.

Зарегистрироваться на Лига Ставок можно либо на самом сайте БК, либо в его приложении. В регистрационной форме достаточно ввести дату рождения, телефон и будущий пароль. Также при онлайн регистрации на Лига Ставок можно использовать промокод. Ввести его можно и после создания аккаунта.

Идентификация пользователя

Сама регистрация на сайте Лига Ставок не дает полноценный доступ к услугам БК. Она необходима лишь для создания учетной записи пользователя. Чтобы заключать пари и управлять своим счетом, необходимо пройти верификацию. Для подтверждения личности осуществите вход в личный кабинет на Лига Ставок и загрузите скан паспорта в соответствующем разделе. Такая верификация считается упрощенной. Пройдя ее, вы сможете делать ставки и пополнять счет с некоторыми ограничениями — не более 60 000 руб. за одну транзакцию.

Для снятия ограничений потребуется полная верификация. Пройти ее можно только в офлайн-режиме в одном из пунктов:

Contact;

Лига Ставок.

Всего по России работает более 200 клубов приема ставок. Расположены они в Москве, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Казани и других городах. Верификация в ППС является бесплатной. В салонах Contact такая процедура стоит около 150 рублей.

Чтобы пройти офлайн-идентификацию, предъявите оператору салона паспорт и номер учетной записи. Иностранные граждане дополнительно должны предоставить документ, который подтверждает их законное нахождение на территории РФ.

После прохождения офлайн-верификации вы сможете пополнять счет и выводить деньги на сумму до 595 000 руб. за одну транзакцию.

Управление счетом на Лига Ставок

Управление счетом осуществляется через личный кабинет на Лига Ставок. Здесь вы можете пополнять счет и выводить деньги. Для первой операции предусмотрены следующие методы:

Способ депозита Минимальная сумма, руб. Максимальная сумма, руб. Банковские карты 100 595 000 Электронные кошельки (WebMoney, ЮMoney, QIWI) 100 15 000 Сотовые операторы (Мегафон, Теле2, МТС, Билайн) 100 15 000 ЦУПИС 100 595 000 СБП, СберPay 100 595 000 Элекснет 100 15 000

Пополнение счета происходит без комиссии. Взиматься она может только банком-оператором. Деньги поступают на счет моментально.

Вывести деньги с онлайн-счета можно только 3-я способами:

Банковские карты;

ЦУПИС, QIWI, ЮMoney;

Банковский перевод.

Ограничение для всех методов одинаково: до 595 000 рублей за одну операцию.

Важно: Если аккаунт верифицирован по упрощенной программе, то лимиты будут другие — максимум 60 000 рублей вместо 595 тыс.

Вывод также осуществляется без комиссии. При этом выигрыши, превышающие 15 000 руб., автоматически облагаются подоходным налогом — 13%. Налог с меньших выигрышей вы должно оплачивать самостоятельно (подав декларацию в налоговую до апреля).

Мобильная версия Лига Ставок и приложение

Кроме сайта, букмекер предоставляет для заключения пари отдельную программу для смартфонов. Приложение Лига Ставок доступно для iOS и Андроид. Чтобы скачать его, перейдите на сайт букмекера, пролистайте страницу до конца и выберите нужную операционную систему. Скачать Лига ставок на Андроид можно при любой версии ОС. Для Айфонов же программа доступна только при условии наличия iOS от 9.0.

Особенностями мобильного приложения Лига Ставок являются:

Специальный раздел с ТОП-матчами;

Расширенная статистика;

PUSH-уведомления;

Автоматический вход в Лига Ставок по биометрии;

Диалоговое окно для обсуждения матчей с другими бетторами.

Если такие возможности вас не интересуют, то можете заключать пари через мобильную версию БК Лига Ставок. Она открывается автоматически при загрузке сайта через браузер смартфона.

Акции букмекерской конторы

В БК Лига Ставок есть две отдельные бонусные программы: для онлайн и офлайн беттинга. В первом случае доступны следующие предложения:

«Лучший игрок по спортивным ставкам». Активные бетторы могут принять участие в розыгрыше 50 млн рублей. Акция ограничена и длится только до 2 июля.

«Фрибет для новичков». После идентификации на сайте пользователю предоставляется возможность «раскрутить» колесо фортуны. Бонус определяется рандомно. Максимальный фрибет составляет 10 000 руб.

«50 млн руб. за пари». Акция подразумевает увеличение максимальной выплаты для топовых футбольных матчей до 50 миллионов.

Акции в офлайн-клубах букмекера немного иные. Здесь можно получить фрибет 500 рублей за каждого приглашенного друга, страховку первого пари (его сумма не может превышать 3000 рублей), а также принять участие в розыгрыше 15 млн рублей, который проводится в рамках программы «Клуб миллионеров».

Преимущества и недостатки БК Лига Ставок

Среди основных достоинств букмекера пользователи отмечают:

Широкую линию в прематче и вариативную роспись;

Стабильность и надежность выплат;

Удобные способы управления счетом;

Щедрую бонусную программу.

К преимуществам относится и возможность скачать приложение Лига Ставок, а также хороший функционал самой программы (грузится быстрее и лучше официального сайта).

Основной недостаток — в неудобном сайте БК. Бетторы жалуются на низкую скорость загрузки данных, а также плохо продуманную структуру. Еще один минус — долгая верификация. В подавляющем большинстве случаев идентификация аккаунта происходит в течение 1-3 часов с момента обращения. Но бывают ситуации, когда букмекер задерживает данную процедуру вплоть до 120 дней. Поэтому проходить верификацию следует сразу после регистрации.