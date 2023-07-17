Обзор Леонбетс (Leonbets): вход на сайт, регистрация, зеркало БК Леон

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ВХОД НА САЙТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОНТОРЫ

Оффшорная букмекерская контора Леон Бет работает с 2007 года. Как и российский букмекер, она ориентирована на рынок СНГ. Но в отличие от Леон ру, международный сайт в доменной зоне .com блокируется Роскомнадзором.

Получить доступ к нему можно только с помощью зеркала БК Леон или VPN.

Официальный сайт БК Леон

Сайт международного букмекера размещен по адресу leonbets.com (не путайте с leon ru, это две разные конторы). Оформлен он в минималистичном стиле. На выбор пользователей доступно около 10 языковых версий сайта. В том числе русско- и англоязычная. Также можно выбрать тему оформления сайта Leon — темная или светлая.

Интересно: Единственной лицензией Leonbets является лицензия, выданная в Кюрасао (№8048/JAZ2016-028) местной комиссией по азартным играм.

Функционал оффшорного букмекера шире предложений российской конторы. На сайте международной БК Леон доступны:

Ставки на спорт в лайве;

Ставки на спорт в прематче;

Слоты;

Живое казино;

Ставки на виртуальный спорт;

Ставки на киберспорт;

Быстрые розыгрыши (BetGames).

Главная страница сайта представляет сетку ближайших спортивных событий и информацию о действующих акциях.

Отдельно на сайте предусмотрены информационные разделы: статистика и результаты завершенных матчей. Предназначены они для самостоятельного анализа событий.

Связаться со службой поддержки можно через диалоговое окно на сайте букмекера или по номерам:

Из России — 8 (800) 234-50-00;

Из-за границы — 7 (495) 966-67-77.

Также предусмотрена возможность связи через Телеграм — @Leonbets_bot.

Доступ к БК Леонбетс

Официальный сайт букмекерской конторы Leonbets блокируется российскими, а также белорусскими провайдерами. Для доступа к сервису в этих странах можно использовать:

Зеркало Леонбетс;

VPN;

Анонимный браузер.

Также в личном кабинете пользователей Леон есть специальный раздел «Обход блокировок». Здесь можно найти всю самую актуальную информацию о доступе к сервису с разных устройств. Если нужно быстро найти работающее зеркало сайта БК Леон, воспользуйтесь смс-помощью оператора букмекерской конторы. Для этого отправьте на номер 5115 сообщение с текстом:

LB — для абонентов Теле2;

LEON — для абонентов других операторов.

В ответ вам будет отправлена ссылка актуального зеркала букмекера.

Если вы заинтересованы только в ставках на спорт, обратите внимание на букмекерскую контору Леон ру. Она действует на основании российской лицензии и зарегистрирована в ЦУПИС. В данном случае для доступа к линии вам не придется искать зеркала Леон или использовать другие методы обхода блокировок.

Мобильное приложение и мобильная версия Леон

Для бетторов и гемблеров, которые большую часть времени проводят в смартфоне, оффшорный букмекер предлагает:

Мобильную версию сайта. Она открывается автоматически при загрузке страницы leonbets.com в браузере смартфона.

Мобильную программу. Доступна она только для Android. Приложение для iOS пока не разработано.

Скачать БК Леон на Андроид можно через официальный сайт БК. Откройте его через браузер смартфона и пролистайте страницу вниз. Здесь перейдите в раздел «Приложения» и загрузите установочный файл на телефон.

Скачать Леонбетс следует по нескольким причинам. Во-первых, программы предоставляет ряд дополнительных функций:

Уведомления при изменении счета и начале важных событий;

Возможность авторизации через биометрические данные;

Быстрый доступ к линии.

Во-вторых же, для пользователей приложений создана специальная бонусная программа. Так, вы можете просто скачать Леон Бет на Андроид и сразу получить 50 фриспинов, которые можно потратить для игры в Book of Dead.

Спортивная линия букмекера Леон

Чтобы ознакомиться с актуальной спортивной линией БК Леон, придется воспользоваться зеркалом Leonbets. По количеству предоставляемых дисциплин оффшорный букмекер уступает лицензированному оппоненту, а также другим конторам. В компании рассматривается 28 спортивных дисциплин. Наряду с популярным футболом и хоккеем тут рассматриваются события из дартса, гольфа, ММА, моторных видов спорта и не только. Букмекер охватывает все топовые турниры Азии, Европы и России. Часто в линии встречаются африканские и американские события. Линия киберспорта представлена более чем 10-ю популярными дисциплинами. Ставить можно на CS:GO, Arena of Valor, League of Legends и не только. Заключать пари можно и в разделе «Быстрые ставки», а также «Виртуальный спорт».

В прематче букмекер рассматривает ежедневно около 200-500 событий в зависимости от сезона. Лучше всего представлены футбол и теннис. В лайве количество текущих противостояний редко превышает 100-200 встреч. Для удобства пользователей предусмотрена возможность поиска подходящего события по его типу, лиге. Также на рабочем зеркале Леонбетс, как и на сайте легальной БК, есть специальный раздел — «0%». Он включает в себя встречи с нулевой маржой.

Роспись и коэффициенты в БК Леон

Роспись на зеркале Леон Бет стандартная. На события средней и малой значимости букмекер предлагает только базовый набор маркетов: исходы, тоталы, маржа. Более широкий рынок характерен для топовых встреч. Здесь число исходов увеличивается за счет статистических показателей.

Коэффициенты оффшорного букмекера средние по рынку. Маржа на топовые футбольные матчи составляет всего около 3%. В играх второстепенной значимости она может вырасти до 6%. Аналогичная ситуация происходит и в хоккейных поединках. Тут маржа варьируется от 4% до 7% в зависимости от значимости соревнования. В баскетболе же данный показатель почти во всех матчах стабилен — 7%.

Самый выгодный коэффициент характерен для событий, представленных в разделе «0%». Здесь в котировки вовсе не закладывается процент букмекера.

Особенности Casino Leon

Виртуальное казино на Леонбетс делится на:

Классические игровые автоматы Леон;

Живое казино.

В первом разделе представлены слоты БК Леон компаний mPlay, Vulkan, Vegas и т.д. Всего компания сотрудничает с 81 производителем игрового софта. Играть на сайте можно как в классические, так и тематические слоты Леонбетс (спортивные, фруктовые, древнегреческие, ягодные и т.д.). Для удобства выбора представлены отдельные разделы с новыми и лучшими автоматами. Играть в слоты Leonbets можно как на деньги, так и в режиме демо.

Виртуальное живое casino Leonbets подразумевает под собой настольные игры с реальными крупье. Игровой выбор здесь меньше — на сайте доступен софт всего 9-ти производителей. При этом все наиболее популярные игры присутствуют: рулетка, блэкджек, покер, баккара и т.д.

Отдельным разделом виртуального казино является «BetGames». Представленные здесь игры объединяют в себе особенности виртуальных слотов и розыгрышей с реальными крупье.

Регистрация в БК Леон

Если на сайте легального букмекера Леон могут зарегистрироваться только пользователи, территориально находящиеся в России, то в случае с оффшорной компанией таких ограничений нет. Зарегистрироваться на сайте могут бетторы из любой страны, где деятельность конкретного букмекера разрешена. Если официальный сайт не открывается, то для создания аккаунта придется использовать рабочее зеркало Leonbets.

Регистрация в Leonbets возможна одним из способов:

Через телефон (поддерживаются сотовые операторы большинства стран); Через электронную почту.

Чтобы создать аккаунт, необходимо лишь заполнить регистрационную форму, придумать пароль и выбрать валюту (доступно более 15 вариантов, в том числе российский рубль, доллар, украинская гривна и не только). Также при регистрации можно ввести промокод для получения дополнительного бонуса от БК Леон.

Верификация в Леон

Оффшорный Леон не зарегистрирован в ЦУПИС и не имеет российской лицензии. Поэтому сложной многоуровневой верификации тут нет. Чтобы получить полный доступ к услугам букмекера (ставки, казино, вывод средств и пополнение счета), достаточно пройти начальную идентификацию в Леон, заполнив основные данные о себе в личном кабинете:

Имя;

Адрес прописки;

Дата рождения.

Сделать это необходимо сразу после регистрации на Leon. Более сложная идентификация может потребоваться только в том случае, если букмекер заподозрит пользователя в неправомерных действиях. Например, если со счетом будут проводиться финансовые махинации или беттор начнет использовать сомнительные стратегии ставок. В таком случае придется отправить скан паспорта или пройти онлайн-верификацию по видеосвязи. Запрос с требованием о подтверждении личности может быть отправлен на электронную почту и в личный кабинет на сайте БК.

Пополнение и вывод средств

Пополнить счет можно сразу после регистрации на Леон Бет. Заполнять личную информацию для первого депозита необязательно. Внести его можно следующими способами:

Способ Минимум, руб. Максимум, руб. Банковские карты 500 150 000 СБП, Тинькофф QR, Piastrix Wallet 500 100 000 Терминалы (ДСМП, Европлат, Пэйберри и др.) 100 15 000 Криптовалюта (Биткоин, Ефириум, LTC и др.) 500 19 000 000

На счет средства поступают моментально. Вывести же их можно только через:

Piastrix Wallet;

Криптокошельки;

Банковские карты.

Первые два способа более быстрые и позволяют получить деньги в течение 1-2 часов. Вывод на банковские карты может занять от 1 до 3 дней. Минимальная сумма при этом для всех методов стандартная — 100 рублей.

Бонусы и фрибеты Леон

Сегодня на рабочем зеркале Леонбетс и в официальном приложении БК действует более 20 акционных предложений. Все они разделены на две группы: ставки на спорт и казино. Получить бонус Леон может как новичок, так и уже действующий клиент букмекерской конторы. Так, новым пользователям доступно два предложения:

Приветственный бонус на спорт — до 20 фрибетов суммой до 1000 рублей каждый;

Приветственный бонус для казино — увеличение первого депозита вдвое (максимальный бонус — 20 000 руб.);

Для постоянных клиентов БК же есть выгодные предложения по возврату кэшбэка на счет, а также программа лояльности. Информация о текущих бонусах букмекера представлена на его сайте в разделе «Акции». Действующие бонус коды для БК Леон же представляют сайты-партнеры.

Отзывы о БК Леон

В отзывах об оффшорном букмекере Leon чаще всего упоминаются следующие его преимущества:

Выгодные бонусы для новичков;

Простые правила отыгрыша бонусов;

Хорошее разнообразие слотов;

Возможность скачать приложение Леонбетс на Андроид;

Качественная работа службы поддержки;

Отсутствие обязательного налога с выигрыша более 15 000 рублей;

Отсутствие сложной идентификации.

Среди минусов пользователи отмечают:

Постоянное обновление актуального зеркала БК Леон;

Скудную линию для ставок на спорт;

Невозможность скачать Leonbets на iPhone;

Проблемы с доступом к официальному сайту.

Также периодически встречаются жалобы на необоснованное урезание лимитов в ставках на спорт и длительную задержку вывода средств.

Оффшорный букмекер Леон больше ориентирован на развитие азартных игр. Количество слотов тут стабильно увеличивается, чего не скажешь о спортивной линии. Поэтому принимать решение о регистрации на данном сайте следует с учетом личных предпочтений. Если вас интересует только беттинг, лучше обратить внимание на лицензированную контору.