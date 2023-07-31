19 миллионов для  Славянского  района  - весомая помощь из краевого бюджета

/Общество/

В начале 2023 года по инициативе депутата Госдумы Ивана Демченко из краевого бюджета для решения социально значимых вопросов выделено 19 миллионов рублей.

"Обсудили вместе с представителями муниципалитета - администрацией, активистами, общественностью, какие объекты более всего нуждаются в инвестировании," - поделился Иван Иванович.

Средства решено направить на ремонт учреждений.

Заменены оконные блоки в детских садах № 33, № 18.

Выполнен капитальный ремонт складских помещений для хранения продуктов в детском саду № 50.

Завершены работы по капитальному ремонту теневого навеса в детском саду № 36.

В школе № 17 сделан капитальный ремонт системы отопления.

В детских садах № 3 и № 5 заменено напольное покрытие в раздевалке и игровых группах.

До начала отопительного сезона будет выполнен капитальный ремонт инженерных сетей (водоснабжение, отопление) в детском саду № 24.

В детском саду № 33 ремонтируют складское помещение для хранения продуктов.

В детском саду № 41 пос. Совхозного вскоре будет обновлена спортивно-игровая площадка.

Депутат Госдумы держит на контроле освоение средств. И находится на постоянной связи с главой муниципалитета Романом Синяговским.