Иван Демченко поделился с земляками итогами работы за 7 месяцев

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В Темрюкском районе ведется планомерная работа, цель которой улучшение качества жизни населения. В течение семи месяцев этого года достигнуты определенные результаты. За это полугодие удалось многое сделать.

на встрече с избирателями депутат Госдумы Иван Демченко рассказал о работе в Темрюкском районе.

"Мы оказали помощь неравнодушным жителям Темрюкского городского поселения, которые изготавливают маскировочные сетки для СВО, предоставив им необходимый материал.

Поддержали Темрюкскую районную организацию ветеранов, включая пенсионеров, инвалидов, ветеранов труда, ВС и правоохранительных органов.

Мы сфокусировались на защите социальных прав граждан старшего поколения, оказали поддержку и помощь в различных бытовых вопросах," - отметил депутат.

- По моему поручению был проведен мониторинг выполнения «Народной программы» Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», - обратил внимание Иван Демченко.

Активисты посетили несколько образовательных учреждений, таких как средняя общеобразовательная школа № 3 города Темрюка, основная общеобразовательная школа № 19 станицы Фонталовской, а также сельский дом культуры поселка Виноградный Вышестеблиевского сельского поселения, которые были отремонтированы и оснащены в 2022 году.

Потом он поделился планами на будущее. Завершится ремонт кровли сельского дома культуры в поселке Виноградный Вышестеблиевского сельского поселения. Заменят сети водоснабжения в станице Голубицкой Темрюкского района, что поможет улучшить водоснабжение и комфорт жителей.

Продолжится благоустройство общественной территории в Темрюке в переулке Речном, чтобы сделать город более привлекательным и уютным для всех.

"Благодарю за доверие и поддержку. Мы совместно с администрацией МО и депутатским корпусом продолжим работать в интересах района, стремясь сделать его лучше для всех жителей," - подвел итог Иван Иванович.