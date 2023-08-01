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Депутат Госдумы Иван Демченко организовал рейды в лиманах Приазовья, чтобы остановить незаконный вылов рыбы

В очередной раз депутат Госдумы Иван Демченко уделил внимание лиманам Приазовья.

Здесь ранее по его инициативе проделана большая работа.

В течение года рыли межлиманные соединения для предотвращения высыхания водоемов.  Активистам удалось остановить экологическую проблему. В мае  в лиманы запущены мальки толстолобика. Экосистема живет и развивается. Но по-прежнему требует внимания. Сейчас нужно охранять эти места от варварского вылова.

Иван Демченко организовал работу волонтерских групп. При содействии органов внутренних дел и волонтеров регулярно проводятся рейды - выявляются сети, раколовки и делается все возможное, чтобы остановить браконьеров.

В Славянском районе результаты есть. Материалы на браконьеров составлены.

- Будем продолжать пресекать противоправные действия таких «рыбаков», - прокомментировал Иван Иванович.

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Категория: Новости / Общество

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