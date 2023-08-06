Депутат Госдумы Иван Демченко поделился с избирателями результатами работы, которые уже приносят заметные изменения в Славянском районе

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«В этом году мы сделали значимые шаги и продолжаем работать для благополучия граждан,» - начал разговор депутат Госдумы.

Сделано:

Отремонтированы и приведены в порядок 7 школ и детских садов. Вложено в это дело 9,2 миллиона рублей. Образование - фундамент будущего страны, и несомненно стоит на первом месте.

Удалось произвести ремонт гравийного покрытия автодороги х. Верхний – Кучугуры на 7 километров, и вложено в эту работу 68 миллионов рублей.

«Мы оказываем поддержку семьям участников специальной военной операции и нашим военнослужащим, находящимся в зоне специального военного обслуживания. Мы предоставляем им транспортные средства, технику и средства связи – всё, что нужно для их службы и защиты нашей Родины,» - продолжил Ива Демченко.

В рамках благотворительного проекта в Рождественские праздники, необходимая поддержка и помощь оказана спортсменам.

Что еще будет сделано в этом году?

- Нашим следующим шагом будет ремонт еще 4 детских садов, и на это мы выделяем 8 миллионов рублей. Дети – наше будущее, и мы делаем всё, чтобы их детство было ярким и беззаботным, отметил депутат Госдумы.

Продолжится работа над улучшением автодорог в х. Верхний – Кучугуры, и в этом году запланирован капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия на сумму 50 миллионов рублей.

А вот на 2024 год у команды большие планы: строительство асфальтобетонной дороги на 5 километров автодороги в х. Верхний – Кучугуры. Для этого планируется выделить 250 миллионов рублей, чтобы сделать дорогу еще более комфортабельной и безопасной.

- Спасибо всем гражданам за доверие и поддержку. Вместе с администрацией и депутатским корпусом мы сделаем Славянский район лучше и сильнее, - резюмировал Иван Иванович.