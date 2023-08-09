Синяговскому - 75 лет!

Сын земли Кубанской. Глава семьи/клана. Дедушка. Отец. Муж. Брат. Дядя. Сват. Кум…

Бетонщик. Водитель. Механик. Главный инженер. Директор. Глава города и района. Первый вице-губернатор. Глава города-героя. Депутат города, района, ЗСК края и Госдумы ФС РФ.

Герой труда Кубани. Заслуженный работник сельского хозяйства. Заслуженный учитель. Заслуженный строитель. Почётный гражданин Славянского района. Почётный гражданин города-героя Новороссийска.

Награждён медалью ордена. А ещё медалями, орденами и почетными знаками, грамотами и благодарностями различных структур/ведомств/организаций/стран/религий(как сам говорит, «у меня их три мешка», но скорее всего больше!).

Казачий полковник. Атаман. Лидер «Мира без границ».

Учитель. Наставник. Чаще терпеливый. Порой резкий, бескомпромиссный. Но всегда справедливый.

Политик. Государственный человек. Масштабного мышления. И уникальной интуиции, как говорит, от земли!

Эпоха в Славянске-на-Кубани и Славянском районе.

Эпоха в Новороссийске.

Эпоха в каждом из нас, кому довелось поработать/побыть с Ильичом.

9 августа. Лев. Лидер. Вождь. Во всем настоящий.

Берегите себя, Владимир Ильич! Многая лета!

Дайте нам всем возможность как можно дольше быть под Вашей заботой и теплом!