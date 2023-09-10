Иван Демченко о ходе выборов в Краснодарском крае

/Общество/

Депутат Госдумы Иван Демченко побывал на избирательных участках в своем избирательном округе и обратился к участникам избирательного процесса:

"Единый день голосования в Краснодарском крае проходит спокойно, без способных повлиять на волеизъявление избирателей нарушений – об этом сообщают независимые общественные наблюдатели, представители кандидатов и партий.

Это результат большой подготовительной работы, которую вела избирательная комиссия региона с нижестоящими территориальными и участковыми комиссиями, члены которых хорошо знают и строго соблюдают избирательное законодательство.

В оппозиционных и действующих из-за рубежа пабликах вчера и сегодня появляются сообщения о, якобы, нарушениях в ходе выборов в Краснодарском крае.

Обвинения чаще всего звучат бездоказательно, при этом сами представители отдельных оппозиционных кандидатов откровенно провоцируют членов избиркомов, ведут себя вызывающе и по-хамски. В том числе сами нарушают закон, пытаясь снимать на фото и видео документы с персональными данными избирателей.

В этой ситуации хотелось бы обратиться к кандидатам и их представителям – не нужно, отрабатывая заказ по поиску нарушений там, где их нет, переходить грань дозволенного.

Объективный и честный контроль за ходом голосования не должен превращаться в хулиганские действия и разжигание конфликтов с членами комиссий. Все участники избирательного процесса заинтересованы в реальном отражении волеизъявления избирателей.

Голоса и доверие избирателей завоевываются делами, а не скандалами на избирательных участках."