Депутат Госдумы Иван Демченко провёл рабочую встречу с главой Крымского района Сергеем Лесь

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Пр ее итогам Иван Демченко поделился в своих социальных сетях подробностями строительства набережной реки Адагум в г. Крымске.

Строительство набережной уже началось. На данный момент идут работы по первому этапу - это земляные и бетонные работы, укладка плитки. На этой неделе строители приступили к террасированию участка (террасирование — это искусственное создание горизонтальных или наклонных площадок, образующих уступы на склоне. Такой способ позволяет максимально использовать площадь участка и помогает бороться с эрозией почвы).

Второй этап начнется в 2024 году. Он будет включать в себя обустройство территории, высадку деревьев и кустов, установку малых архитектурных форм.

«Я очень рад, что благодаря нацпроекту появилась возможность создать такое замечательное общественное пространство. Это место, где люди могут встречаться, проводить время с друзьями и семьей, наслаждаться красотой окружающей природы. Уверен, эта территория станет одним из любимых мест отдыха горожан и гостей города!», - прокомментировал депутат Госдумы.